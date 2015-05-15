День семьи в Гродно: экскурсия по перинатальному центру и дефиле «тюнингованных» детских колясок

Новости Беларуси. 15 мая в Беларуси отмечают один из самых светлых праздников – Международный день семьи. Во всех регионах по этому поводу всевозможные акции.

В Гродно в Областном перинатальном центре поздравили женщин, ставших мамами именно в Международный день семьи.

А для молодых супругов, которым только предстоит стать родителями, провели экскурсию по медучреждению. Здесь им рассказали и показали условия пребывания в перинатальном центре.

Елена и Александр Кривулько:

Поженились мы 24 января 2015 года, но сомнений не было, выбор был осознанный. Просто в очередной раз убедились, что все не так страшно, условия, в принципе, позволяют. Будем в ближайшее время стараться и планировать.

А изюминкой праздника стало дефиле «тюнингованных» детских колясок. Родители старались превзойти друг друга в изобретательности.

Злата Севостьянова:

Коляску все вместе готовили: папа придумывал, каркас сделал сам, я разукрашивала, флаги – тоже моя работа. И, вообще, здесь очень хорошо находиться.

В Беларуси сейчас реализовывается несколько национальных программ, способствующих повышению рождаемости и социальной защиты населения. Одна из них – «материнский капитал».

Сразу после рождение третьего ребенка открывается счет в банке на 10 тысяч долларов. Потратить деньги можно на обучение ребенка, лечение или улучшение жилищных условий семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.