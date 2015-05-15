Солигорск признан лучшим городом в Беларуси с населением от 50 тысяч жителей

Новости Беларуси. Солигорск – лучший в стране город среди населенных пунктов с населением от 50 тысяч жителей. Переходящий вымпел, удостоверение и денежная премия в размере трех тысяч базовых величин – награда за «уличный лоск».

Вместе с тем, наводя марафет в самом городе, коммунальные и дорожные службы не забывают и о районе. В 2015 акцент как раз-таки и сделан на сельскую местность.

Большое внимание уделяется сносу аварийных и ветхих построек и искоренению старых насаждений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.