15 мая в Беларуси будет осуществлен символический полный переход на наземное цифровое телевещание

Новости Беларуси. В Беларуси аналоговое ТВ уходит в историю. 15 мая будет осуществлён символический полный переход на наземное цифровое телевизионное вещание. На последних 10 объектах, в том числе на главной передающей станции страны в Колодищах, аналоговое эфирное вещание в дециметровом диапазоне волн будет прекращено.

К этому моменту в республике построена разветвленная сеть наземного цифрового телевидения. На данный момент она состоит из 84 передатчиков и охватывает практически всю страну.

Так называемая «цифра» позволяет передавать программы с высоким качеством изображения и звука, а также дает возможность существенно увеличить количество телеканалов. Это особенно важно для сельской местности.

Отключение аналога касается только каналов в дециметровом диапазоне, принимаемых по обычной телевизионной антенне. Кабельное телевидение продолжает работать как в цифровом, так и аналоговом режиме. Что же такое цифра знает корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Петух, старший смены центра ультрокороткого радиовещания РУП «Белорусский радиотелевизионный передающий центр»:

Перед нами передатчик, который транслирует программу «Столичного телевидения». Запираем блоки-возбудители, блок управления и снимаем питание передатчиков. Все, он отключен.

Эти несколько щелчков в исполнении начальника смены Ирины по аналоговому передатчику нашего канала буквально разбудили Николая Яковлевича. Пенсионер сетует: проснулся, мол, от помех на родном телеприемнике.

Николай Долбич, пенсионер:

У моего сына в Колодищах два телевизора. Качество гораздо выше.

«Цифра» в 6 раз эффективнее аналогового ТВ. Здесь и каналов больше транслируется, кардинально лучше качество изображения и звука, да и платить надо исключительно за то, что реально смотришь.

Александр Нестерук, начальник Минского цеха ультрокороткого радиовещания РУП «Белорусский радиотелевизионный передающий центр»:

Используя индивидуальную приемную антенну и цифровой тюнер, каждый человек сейчас может посмотреть пакет из восьми программ.

Что касается затрат, чтобы подключится к «цифре» необходимо иметь лишь специальную приставку и дециметровую антенну. Обладателям современных телеприемников по этому поводу переживать не стоит – они все оснащены встроенными тюнерами для любого типа вещания.

Татьяна Ярмош, начальник отдела маркетинга компании по производству телевизоров:

Наша компания освоила выпуск цифровых телевизоров с 2009 года. Моделей достаточно количество для удовлетворения потребностей.

К тому же, переход на цифру это еще и экономия. Раньше с помощью одного аналогового передатчика можно было транслировать лишь одну программу, сейчас по цифровому сразу 8. И это далеко не предел. Энергоемкость сети снизилась практически в три раза – плюс 29,5 миллиардов в год.

Андрей Караим, главный инженер РУП «Белорусский радиотелевизионный передающий центр»:

На сегодняшний день все страны переходят на цифровой формат вещания. Республика Беларусь одна из лидирующих на постсоветском пространстве, которая полностью перешла на цифровой формат вещания.

Для тех, у кого все еще остались вопросы по переходу на «цифру», могут задать их номеру 172. В специальной телефонной службе расскажут, как настроить антенну, на каком канале уже есть цифровой сигнал, а также помогут вызвать на дом мастера и установить приставку.