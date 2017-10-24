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Санака Самарасинха: ООН планирует продолжить свое сотрудничество, чтобы Беларусь реализовала Цели устойчивого развития

24 октября 2017 10:45
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Новости Беларуси. Беларусь нацелена на развитие сотрудничества с Организацией Объединенных Наций. О перспективах и целях такого взаимодействия 24 октября говорили в Министерстве иностранных дел нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь стала первым государством на постсоветском пространстве, которое открыло представительство этой авторитетной международной организации на своей территории. Сотрудничество со многими международными сообществами наша страна реализовывала через ООН. В том числе благодаря такой поддержке сейчас Беларусь достигла практически всех целей тысячелетия. Это снижение детской смертности, борьба с различными заболеваниями, а также расширение всемирного сотрудничества.

Санака Самарасинха: ООН планирует продолжить свое сотрудничество, чтобы Беларусь реализовала Цели устойчивого развития-1

Санака Самарасинха, координатор ООН, постоянный представитель ПРООН в Республике Беларусь:
Беларусь занимает 52 место среди 180 стран по уровню человеческого развития. Также высок гендерный индикатор. Не могу не отметить достижения Беларуси в плане ликвидации последствий аварии на Чернобыльской станции. Ваша страна показала наилучший пример, которым пользуются и другие страны мира. ООН планирует продолжить свое сотрудничество с органами государственного управления, частным сектором, чтобы Беларусь реализовала Цели устойчивого развития на период до 2030 года.

Именно 24 октября ровно 72 года назад вступил в силу Устав ООН. В День Организации Объединенных Наций Минск присоединился к дискуссии, посвященной обсуждению глобальных целей.

# общество # ООН # Санака Самарасинха

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