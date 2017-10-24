Санака Самарасинха: ООН планирует продолжить свое сотрудничество, чтобы Беларусь реализовала Цели устойчивого развития

Новости Беларуси. Беларусь нацелена на развитие сотрудничества с Организацией Объединенных Наций. О перспективах и целях такого взаимодействия 24 октября говорили в Министерстве иностранных дел нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь стала первым государством на постсоветском пространстве, которое открыло представительство этой авторитетной международной организации на своей территории. Сотрудничество со многими международными сообществами наша страна реализовывала через ООН. В том числе благодаря такой поддержке сейчас Беларусь достигла практически всех целей тысячелетия. Это снижение детской смертности, борьба с различными заболеваниями, а также расширение всемирного сотрудничества.