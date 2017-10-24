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По местам Миндовга и Адама Мицкевича: новые велосипедные маршруты создают в Новогрудском районе

24 октября 2017 07:58
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Новости Беларуси. Историческими тропами. Четыре новых туристических веломаршрута по местам короля Миндовга и поэта Адама Мицкевича появятся в Новогрудском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый пройдет по самым важным в историческом плане местам.

Один из них, кольцевой, протяженностью около 2 км будет носить имя короля Миндовга. Еще один – 12-километровый – проведет туристов по местам, связанным с Адамом Мицкевичем. Стартовать оба маршрута будут от туристского центра в Новогрудке.

# общество # Велосипед

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