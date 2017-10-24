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Белорусский космический конгресс откроется 24 октября в Минске

24 октября 2017 07:03
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Новости Беларуси. В Минске 24 октября откроется Белорусский космический конгресс. Обсудить, как использовать космическое пространство в мирных целях соберутся сотни отечественных специалистов, а также зарубежные эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 2012 года наша страна участвует в космической программе. Уже более 5 лет белорусский спутник исследует из космоса поверхность земли.

Белорусский космический конгресс откроется 24 октября в Минске-1

Сергей Золотой, директор предприятия «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:
Мероприятие такого масштаба международного – это площадка для встреч, для обмена мнениями, для того чтобы заявить о своих результатах, послушать с чем коллеги, партнеры, конкуренты. Возможность обсудить перспективы и новые тенденции.

Белорусский форум является своеобразной репетицией перед Международным космическим конгрессом. Он пройдет в следующем году в Минске. Событие соберет астронавтов и летчиков-космонавтов практически со всех уголков земного шара.

# общество # Космос

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