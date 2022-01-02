Прямой эфир

Деда Мороза всё ещё можно найти. Куда сходить в Минске 2 января?

02 января 2022 11:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси подходят к завершению новогодние выходные. Праздничное настроение продолжают создавать в местах массовых гуляний аниматоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Деда Мороза всё ещё можно найти. Куда сходить в Минске 2 января?-1

И хоть все реже на городских улицах появляется Дед Мороз, в Минске его встретить все еще можно. 2 января центр притяжения – Верхний город. Интерактивные программы и квесты ждут гостей трижды за это воскресенье. Ну а вечером – театрализованное представление «Новогодний космолет. Путь к земле».  

Деда Мороза всё ещё можно найти. Куда сходить в Минске 2 января?-4

А тем, кто остается в кругу семьи, напоминание от экстренных служб: не будьте беспечными. За первый день Нового года в стране при пожарах погибли шесть человек.  

# Новый год # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Торфяные горшки, специальные кассеты или пластмассовые стаканчики. Какие ёмкости лучше использовать для рассады?
02 января 2022 11:15

Торфяные горшки, специальные кассеты или пластмассовые стаканчики. Какие ёмкости лучше использовать для рассады?

Благодаря этому мы сейчас в суверенной и независимой Беларуси. Ровно 103 года назад появилась БССР
01 января 2022 18:15

Благодаря этому мы сейчас в суверенной и независимой Беларуси. Ровно 103 года назад появилась БССР

Ждали рождественский подарок, но получился новогодний. Каково это – рожать 1 января? Рассказали сами мамы
01 января 2022 18:07

Ждали рождественский подарок, но получился новогодний. Каково это – рожать 1 января? Рассказали сами мамы