Деда Мороза всё ещё можно найти. Куда сходить в Минске 2 января?

Новости Беларуси. В Беларуси подходят к завершению новогодние выходные. Праздничное настроение продолжают создавать в местах массовых гуляний аниматоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И хоть все реже на городских улицах появляется Дед Мороз, в Минске его встретить все еще можно. 2 января центр притяжения – Верхний город. Интерактивные программы и квесты ждут гостей трижды за это воскресенье. Ну а вечером – театрализованное представление «Новогодний космолет. Путь к земле».