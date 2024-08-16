Самый мистический фестиваль лета! Чем «Шлях Цмока» удивит в 2024 году?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Волчек, менеджер по туризму Березинского биосферного заповедника.
Юрий Царев, ведущий:
Что же такое «Шлях Цмока»? Почему такое вычурное название?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Волчек, менеджер по туризму Березинского биосферного заповедника.
Юрий Царев, ведущий:
Что же такое «Шлях Цмока»? Почему такое вычурное название?
Александр Волчек, менеджер по туризму Березинского биосферного заповедника:
«Шлях Цмока» – это самый мистический фестиваль лета. Не только этого, а уже 5 лет подряд. Ниша в свое время была не занята, мы решили ее занять, организовали такой замечательный фестиваль.
В этом году достаточно интересная программа собрана. Будет 2 концерта, будет работать дневная сцена с 13:00 до 17:00. С 18:00 начинает работать ночная сцена. Одна из фишек нашего мифологического фестиваля – это ночная иммерсивная тропа. Она будет проходить по владениям различных сказочных и не только существ.
Подробности в видео.