Самый мистический фестиваль лета! Чем «Шлях Цмока» удивит в 2024 году?

Юрий Царев, ведущий: Что же такое «Шлях Цмока»? Почему такое вычурное название?

Александр Волчек, менеджер по туризму Березинского биосферного заповедника:

«Шлях Цмока» – это самый мистический фестиваль лета. Не только этого, а уже 5 лет подряд. Ниша в свое время была не занята, мы решили ее занять, организовали такой замечательный фестиваль.

В этом году достаточно интересная программа собрана. Будет 2 концерта, будет работать дневная сцена с 13:00 до 17:00. С 18:00 начинает работать ночная сцена. Одна из фишек нашего мифологического фестиваля – это ночная иммерсивная тропа. Она будет проходить по владениям различных сказочных и не только существ.