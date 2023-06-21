Александр Вольфович: «150 ядерных бомб хранится на территории европейских государств. Кто кому угрожает?»

Новости Беларуси. Система обеспечения национальной безопасности Беларуси готова к новым вызовам. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович в Бресте. Там прошла встреча с представителями силового блока и активом региона. В формате открытого разговора обсуждалась новая Концепция нацбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже сейчас вокруг Беларуси развернулась гибридная война, которую ведет коллективный Запад. Идет расширение НАТО, наращивание его военного потенциала в Восточной Европе. За последние два года количество учений в Польше и странах Балтии увеличилось более чем в три раза, а число их участников – более чем в пять. На европейском контингенте расходы на оборону в 2022 году увеличились на 13 %, и достигли практически полтриллиона долларов. Иностранные спецслужбы проводят разведывательно-подрывную деятельность. Встает вопрос информационной, в том числе кибербезопасности. Ответом на новые вызовы и трансформацию внешних угроз стала разработка новой редакции Концепции национальной безопасности.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Сегодня поднимает голову вопрос ядерной угрозы. И он исходит не от Беларуси и Российской Федерации. Еще в прошлом году Соединенными Штатами принято решение провести ревизию ядерных боеприпасов на территории Европы. Сегодня на территории 6-7 стран Европы, которые не являются ядерными державами, хранятся ядерные боеприпасы, авиационные бомбы, проходит их модернизация. 150 ядерных бомб хранится на территории европейских государств. Кто кому угрожает? В этих условиях Республика Беларусь вместе с Российской Федерацией делает ставку на стратегическое сдерживание. Это мы заложили и в проект Концепции национальной безопасности. Стоит задача обеспечения военной безопасности любыми силами и средствами для защиты народа Беларуси.