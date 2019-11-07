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Даже БГУ имел свой курс рубля, средняя зарплата – 20 долларов. Что творилось с экономикой Беларуси в 90-е

07 ноября 2019 19:51
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«Создать страну». В начале 90-х этот вопрос оставался открытым: «молодая республика» еще не означает «независимое государство».

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Даже БГУ имел свой курс рубля, средняя зарплата – 20 долларов. Что творилось с экономикой Беларуси в 90-е-1

Владимир Шимов, министр экономики Республики Беларусь (1996-2002 гг.):
Это был период, который можно определить однозначно как период катастрофы. Все параметры пошли вниз, можно охарактеризовать состояние экономики следующими характеристиками: полная бартеризация экономических отношений, как практически внутри страны, так и за ее пределами.

Галопирующая инфляция, множественность курсов. Даже Белорусский государственный университет имел собственный курс национальной валюты. Очень многие предприятия либо были закрыты, либо работали неполную рабочую неделю. Средняя заработная плата составляла порядка 20 долларов.

Почему это произошло? Потому что нам досталась, буду так говорить, осколочная экономика от Советского Союза.

Даже БГУ имел свой курс рубля, средняя зарплата – 20 долларов. Что творилось с экономикой Беларуси в 90-е-4

# История # общество # Владимир Шимов # Фотофакт

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