Самому древнему экспонату 460 лет. В Гомеле открылась выставка предметов из частной коллекции Сергея Путилина

Новости Беларуси. Уникальный антиквариат и предметы искусства. Во Дворце Румянцевых и Паскевичей открылась выставка предметов из частной коллекции гомельчанина Сергея Путилина. Среди экспонатов – габаритная мебель, предметы декора, посуда, живопись и книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее о раритетах расскажет Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

30-летний путь любителя красивых вещей и антиквариата гомельского коллекционера Сергея Путилина нашел свое отражение в новой экспозиции во Дворце Румянцевых и Паскевичей. Выставочный зал разделили на тематические зоны, в каждой из которых можно найти свои жемчужины. Самому древнему из экспонатов в этом году исполняется 460 лет. Шедевр полиграфического искусства Ренессанса – Брестская Библия, напечатанная в первой на территории Беларуси типографии. Издание выполнено по заказу Николая Радзивилла Черного, от чего получило второе название – Радзивилловская Библия. Интересна и история создания бронзовой скульптуры Купидона XIX века.

Татьяна Литвинова, заведующая художественным отделом музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Когда мы изучали ее происхождение, оказалось, что найден был оригинал во время раскопок, которые проводили в Помпеях в 1826 году, там были раскопаны термы (бани), где в центре фонтана размещалась такая статуэтка. И поступила она оригинальная на хранение в Национальный археологический музей в Неаполе. В XIX веке очень модно было делать копии оригинала. Одним из таких вариантов является эта фигурка.

Выставка уникальна разнообразием направлений – от иконописи до раритетов бытового обихода. Ценителей заинтересует фарфоровая пластика и посуда известных российских и европейских мануфактур. В частном собрании гомельчанина также переставлена коллекция мебели в стиле русского ампира.