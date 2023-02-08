«Нанёс мне удар ножом». Впервые в истории ТВ покажем обратную сторону креста милосердия. Анонс «Народного контроля»

Они лечат, а их нещадно калечат.
Они лечат, а их нещадно калечат.
Первый удар полетел в голову, второй удар – в грудь, последний удар был в живот.
Почему вызов – как дорога на убой?
Когда он вышел из кухни, он нанес мне удар ножом в бок.
И есть ли панацея от цинизма и подлости горе-пациентов?
Потерять жизнь на рабочем месте, с моей точки зрения, абсолютно неправильно.
Впервые на телевидении! Обратная сторона креста милосердия.
«Народный контроль» включает режим ревизии уже 10 февраля в 20:40 на СТВ.
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