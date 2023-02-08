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«Нанёс мне удар ножом». Впервые в истории ТВ покажем обратную сторону креста милосердия. Анонс «Народного контроля»

08 февраля 2023 11:44
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Они лечат, а их нещадно калечат.

«Нанёс мне удар ножом». Впервые в истории ТВ покажем обратную сторону креста милосердия. Анонс «Народного контроля»-1

Первый удар полетел в голову, второй удар – в грудь, последний удар был в живот.

Почему вызов – как дорога на убой?

«Нанёс мне удар ножом». Впервые в истории ТВ покажем обратную сторону креста милосердия. Анонс «Народного контроля»-4

Когда он вышел из кухни, он нанес мне удар ножом в бок.

И есть ли панацея от цинизма и подлости горе-пациентов?

«Нанёс мне удар ножом». Впервые в истории ТВ покажем обратную сторону креста милосердия. Анонс «Народного контроля»-7

Потерять жизнь на рабочем месте, с моей точки зрения, абсолютно неправильно.

«Нанёс мне удар ножом». Впервые в истории ТВ покажем обратную сторону креста милосердия. Анонс «Народного контроля»-10

Впервые на телевидении! Обратная сторона креста милосердия.

«Нанёс мне удар ножом». Впервые в истории ТВ покажем обратную сторону креста милосердия. Анонс «Народного контроля»-13

«Народный контроль» включает режим ревизии уже 10 февраля в 20:40 на СТВ.

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# Скорая помощь # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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