Белкоопсоюз планирует увеличить экспорт в Китай

Новости Беларуси. В Белкоопсоюзе 8 февраля подвели итоги 2022 года и обозначили задачи на нынешний. Переориентация экспорта и новая география поставок. На это нацелены потребкооператоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сложных внешнеполитических условиях удалось переориентировать поставки с европейского и украинского рынков на альтернативные. Теперь собственную продукцию поставляют в 15 стран. Основной потребитель – Россия. Особый интерес зарубежных партнеров к пушнине. Получаемая прибыль позволяет развивать систему торговли в самых отдаленных населенных пунктах страны.

Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза:

Сейчас все возвращается на круги своя. Будет пушной свой аукцион в Санкт-Петербурге, в России. Возвращаются после Нового года китайского наши партнеры китайские, и не одни, куда мы уже грузим не только пушно-меховое сырье, но и вино и так далее. Будем по нашим бренбукам переделывать наши магазины на селе, в агрогородках, райцентрах, там будет больше товара, будем конкурировать, будет больше товарооборот, соответственно, прибыть и зарплата у людей.

Пока же основную прибыль приносит промышленное производство и заготовительная деятельность. На прилавках магазинов потребкооперации до 20 % товаров – те, что произведены самостоятельно. От хлеба и мяса до брендовых разносолов.