Эта ягода созревает раньше клубники и черешни, а по вкусу напоминает чернику. В чём польза жимолости?

Ангелина Валькович, корреспондент:

Пробуем первую ягоду в Беларуси. Она появляется раньше, чем клубника и земляника. Это жимолость. Продолговатой формы и синего цвета, по вкусу чем-то напоминает чернику. Богата на витамины и микроэлементы, поэтому неспроста в народе говорят: жизнь плюс молодость – равно жимолость.

Свою нишу в садоводстве жимолость заняла благодаря высокой зимостойкости и устойчивости к весенним заморозкам. К тому же культура скороплодная, неприхотливая, радует ежегодным урожаем. Выведено в институте и два сорта белорусской селекции. Как выводят лучшие сорта черешни? Побывали в садах Института плодоводства и узнали – подробности.

Людмила Фролова, заведующая лабораторией генетических ресурсов ягодных культур Института плодоводства НАН Беларуси:

Любая селекция начинается с подбора исходного материала, или родительских пар для скрещивания. Как правило, мы подбираем сорта, которые имеют такие признаки, которые хотелось бы получить в потомстве.

Селекция – процесс длительный, требует времени и терпения. На это уходит не один десяток лет. И состоит из нескольких этапов. Первый – подбор родительских форм. Людмила Фролова:

Далеко не все гибриды наследуют желаемые признаки. Практика показывает: 1 % гибридов имеет то, чего мы хотим. Чтобы найти этот процент из полученных гибридов, нужно проводить отбор, оценку. Порой это занимает десятки лет. Разработаны в институте и методики диагностики основных заболеваний. Людмила Фролова:

Лучшее, что было получено в результате скрещиваний, которое было отобрано, 1 % из 100 % необходимо изучить в различных условиях. Его, как правило, искусственно заражают болезнями, промораживают, изучают плоды на содержание различных веществ, проверяют устойчивость к засухе.

После того, как кандидат в производство выдержал все испытания, ему присваивается рабочее название. Затем сорт передается на государственное испытание. Людмила Фролова:

Его испытывают в шести регионах Беларуси и на устойчивость к неблагоприятным природным условиям, и на его хозяйственную полезность, по продуктивности, по крупноплодности. И если он в течение трех лет превзошел контрольный сорт, то его районируют и рекомендуют в производство.

В отделе, при котором работает целая лаборатория генетических ресурсов, 29 ягодных культур. Некоторые из них находятся в теплице, а большая часть выращивается в полевых условиях. Людмила Фролова:

По семи культурам ведется селекция. То есть сорта появляются, эта работа дальше продолжается. За последние 10 лет получено около 20 сортов. Если брать всю историю нашего отдела, то это будет порядка 50-60 сортов. Кстати, химия практически не используется. Людмила Фролова:

В течение селекционного процесса мы стараемся поддерживать естественный агрофонд с минимумом химических обработок, чтобы проверить потенциал растения, как оно проявит свою устойчивость, толерантность к вредителям, болезням, неблагоприятным условиям.

Процесс присвоения названия новому сорту тоже интересный. Людмила Фролова:

Хочется, чтобы название характеризовало сорт, чтобы было оригинальным, запоминающимся, привлекало покупателей, нравилось всем, кто услышит это название. Как правило, мы стараемся использовать белорусские названия, чтобы было понятно, что это сорт из Беларуси. В то же время, чтобы его было легко транслитерировать на латинский алфавит. Чтобы было хорошее значение, понятное. Например, сорт калины мы назвали «Каралі». Наверное, все понимают, что это бусы красного цвета, которые девушки когда-то носили. И понятно, что это красные ягоды, крупные, как бусины.

Те растения, которые вывели в дальнейшем, распространяют среди населения. Людмила Фролова:

Мы их показываем на выставках, семинарах. Отмечаем, что это наше достижение, труд нескольких поколений. Потому что часто, особенно по плодовым культурам, уже порой начавшие селекцию могут не дожить до районирования сорта. Называют, например, «Память Сикоры», «Память Коваленко».



Представлены в Институте и коллекции декоративных культур. И сейчас, кстати, время цветения таких малораспространенных культур, как калина «Бульденеж».

Людмила Фролова:

Что касается калины «Бульденеж», она очень красивая, декоративная, как невеста в убранстве. Слово «Бульденеж» в переводе с французского означает «Снежный шар». И она вот таким образом выглядит. К сожалению, она не дает плодов и выполняет только декоративную функцию. В результате проведенной селекционной работы у нас имеется два отечественных сорта калины: «Памяти Валентины» с оранжевыми плодами и «Каралі» с красными крупными гроздями.

Удалось полюбоваться и цветением боярышника. Этот сорт также используется в декоративных целях и пригоден для украшения приусадебного участка. А это шелковица.