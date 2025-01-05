Концерты, ёлки, хороводы – как прошла самая волшебная ночь в году

А последними к новогодним гуляньям присоединились в Американском Самоа и на островах Мидуэй и Ниуэ в Тихом океане. У каждой страны свои традиции, как отмечать 31 декабря.

Мир полностью вступил в новый 2025 год. Первыми перевернули календарь жители небольшого островного государства Кирибати. С ним Беларусь разделяет 11 часов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

К примеру, в Австралии Санта Клауса встречают в купальниках, лежа пляже и слушая шум океана. На материк Новый год приходит летом.

А в Китае этот праздник и вовсе отмечают дважды. Сначала по григорианскому календарю, как и мы, а затем еще и по восточному. Следуя этой традиции, Новый год не имеет постоянной даты. В этом году он наступит 29 января. Так что у того, кто еще не успел отпраздновать, есть шанс наверстать упущенное и войти в новый год дважды.

И у белорусов есть свои традиции, как отметить зимние праздники. 31 декабря многие традиционно проводят дома, собираясь за большим столом. А буквально в первые минуты после наступления Нового года – время присоединиться к народным гуляньям.

Грандиозные торжества прошли по всей стране. Только в Минске открыли больше 20 праздничных локаций. Концерты, елки, хороводы, ярмарки – эта новогодняя ночь точно запомнится многим. Веселилась страна до самого утра. Даже вполне весенняя погода не смогла испортить настроение.