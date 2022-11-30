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Водители каршеринга совершили более 2,5 тысячи нарушений за 10 месяцев

30 ноября 2022 06:23
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Новости Беларуси. Более 2,5 тысячи нарушений ПДД совершили водители каршеринговых авто. И это только в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водители каршеринга совершили более 2,5 тысячи нарушений за 10 месяцев-1

За последнее время такие случаи, к сожалению, не редкость. Сотрудники столичной Госавтоинспекции в течение недели уделят внимание соблюдению ПДД водителями арендованных машин. Рейдовые мероприятия пройдут в вечернее и ночное время с применением негласного и смешанного контроля с использованием видеорегистраторов и других средств фото- и видеофиксации.

Водители каршеринга совершили более 2,5 тысячи нарушений за 10 месяцев-4

Виктория Супрун, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
За 10 месяцев текущего года в Минске выявлено более 2,5 тысячи нарушений ПДД, из которых более 100 – управление автомобилем в состоянии опьянения, 169 – управлением транспортным средством без соответствующего права, 387 – создание аварийной обстановки, включая совершение дорожно-транспортного происшествия.

Водители каршеринга совершили более 2,5 тысячи нарушений за 10 месяцев-7

Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – потенциально опасное и грубое нарушение ПДД, которое влечет за собой необратимые последствия.

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# Правила дорожного движения # общество # Виктория Супрун # Фотофакт

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