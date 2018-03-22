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«Самое главное достояние – мир и спокойствие на нашей земле». Кочанова – на митинге-реквиеме в день 75-летия трагедии в Хатыни

22 марта 2018 14:51
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Новости Беларуси. Звенящую тишину Хатыни 22 марта прервал митинг-реквием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из самых чудовищных событий в истории человечества унесло жизни 149 человек.

В мемориальном комплексе собралось более 700 человек. Цветы к Вечному Огню – от Президента, представителей государственных органов, общественных организаций, дипкорпуса. С участием руководителей четырех религиозных конфессий прозвучала всебелорусская молитва о мире.

«Самое главное достояние – мир и спокойствие на нашей земле». Кочанова – на митинге-реквиеме в день 75-летия трагедии в Хатыни-1

«Самое главное достояние – мир и спокойствие на нашей земле». Кочанова – на митинге-реквиеме в день 75-летия трагедии в Хатыни-3

Трагедия сожженной Хатыни олицетворяет тысячи деревень, которые были уничтожены немецко-фашистскими захватчиками в годы войны и миллионы искалеченных судеб. Сегодняшнее событие в мемориальном комплексе – свидетельство того, что в Беларуси помнят о страшных страницах своей истории и выносят уроки.

«Самое главное достояние – мир и спокойствие на нашей земле». Кочанова – на митинге-реквиеме в день 75-летия трагедии в Хатыни-6

Наталья Кочанова, глава администрации Президента Республики Беларусь:
Пережив это, я думаю, те люди, которые понимают сегодня, насколько это важно, не допустят никогда. К сожалению, мы видим, что это происходит совсем рядом с нами. Поэтому я думаю, что разум должен восторжествовать.

Мы должны быть благодарны той политике, которая проводится в нашем государстве – политике миролюбия, дружелюбия, с нашими соседями, которые рядом с нами, с теми странами и людьми, которые во всем мире проводят такую же дружелюбную политику. Поэтому это главное. Сегодня, пожалуй, это самое главное достояние – мир и спокойствие на нашей земле.

# общество # Фотофакт # Наталья Кочанова # 75 лет трагедии Хатыни

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