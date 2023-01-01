«В моей стране весело, но тут ещё веселей». Вот как в Минске праздновали Новый год местные жители и гости

Новости Беларуси. Шумно, ярко и незабываемо Минск встретил Новый 2023-й год. К гуляниям, конечно же, присоединилась и съемочная группа СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа». В центре красочных событий побывала наш корреспондент Арина Верховская.

Под залпы салютов наступил 2023 год. В компании самых родных и близких любимый праздник отмечали минчане не только за праздничным столом, но и в самом сердце столицы. В этот раз центром гуляний стала площадка возле Дворца спорта. Сказочную атмосферу дополняли красочные гирлянды и необычные фотозоны. Сотни минчан предпочли новогодним салатам праздничное шоу.

Я очень люблю встречать Новый год дома, но всегда после того как ты посидишь за столом, хочется пройтись и развеяться. Потому что только здесь, в обществе, ты можешь пережить все такие эмоции, которые наполняют нас при встрече Нового года.

Здесь очень атмосферно, весело, все радуются, и это привлекает.

Нарядно, празднично, потрясающие эмоции. В общем, очень круто. Празднованию не помешал даже дождь. Вооружившись зонтами, люди пели песни и танцевали в режиме нон-стоп. Причем праздник с минчанами разделили многочисленные гости столицы. «Сами подходят и поздравляют». В чём специфика работы в Новый год – читайте здесь.

Это первый наш Новый год не в России. Но не последний! Мы к вам еще приедем обязательно, у вас очень круто.

Мы приехали из Нижнего Новгорода, очень давно собирались посетить Беларусь. В этом году собрались и нисколько не жалеем. То, что у вас идет дождь, то, что у вас такая красота, мы просто обалдели. Поздравляем всю Беларусь с Новым годом! Счастья всем, здоровья, а самое главное – мирного неба над головой.

Я из Азербайджана. Я пришла в Минск, чтобы отмечать Новый год. Конечно, в моей стране тоже весело, но тут еще веселей.

Говорят: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Так что не остается сомнений: для всех белорусов и гостей нашей страны он будет ярким и веселым.