Самая юная ведущая на СТВ Маша Корнеева - в эфире ток-шоу «Такова судьба»

Обратимся к нашей маленькой гостье, нашей коллеге Маше, которая пришла сегодня с символом 2016 года, с обезьянкой. Маша, ты сама до сих пор веришь в чудеса, дедушке Морозу письма пишешь?

Маша Корнеева, ведущая СТВ:

Да.

Скажи, то, что ты телеведущая с таким большим стажем, считаешь ли ты это чудом, или скорее всего это такое закономерное развитие событий? То, что ты попала на телевидение и стала там довольно частым гостем.

Маша Коренеева:

Чудом.

А что по этому поводу скажет мама? Чудо ли то, что дочка стала звездой телевидения. Рекламных роликов в столь раннем возрасте?

Анастасия Коренеева, мама девочки Маши:

Да, наверное в один день, произошло это чудо, мы проснулись знаменитыми.

А Вы не боитесь, что ребенок повзрослеет чуть раньше, чем ее сверстники?

Анастасия Коренеева:

Я думаю, что она уже это сделала. Но это произошло, наверное, от того, что она чаще общалась со взрослыми серьезными людьми. Но она все равно верит в чудо.

Маша, а расскажи, что ты у дедушки Мороза попросишь?

Маша Коренеева:

Санки.