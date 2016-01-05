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Подведены итоги конкурса «Живу в Беларуси и тем горжусь»

05 января 2016 14:11
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Новости Беларуси. В Беларуси подвели итоги конкурса «Живу в Беларуси и тем горжусь». Среди призеров и ученики школ Минщины. Так, Павел Рудаков из Червеня стал победителем областного и республиканского этапов в номинации «Мои земляки - моя гордость». Его творческая работа посвящена космонавту Олегу Новицкому. Парень провел долгую и основательную работу, прочитал много материалов и книг о своем знаменитом земляке. Ученику даже посчастливилось пообщаться по телефону с самим космонавтом, когда тот был на орбите, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Конкурс

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