Подведены итоги конкурса «Живу в Беларуси и тем горжусь»

Новости Беларуси. В Беларуси подвели итоги конкурса «Живу в Беларуси и тем горжусь». Среди призеров и ученики школ Минщины. Так, Павел Рудаков из Червеня стал победителем областного и республиканского этапов в номинации «Мои земляки - моя гордость». Его творческая работа посвящена космонавту Олегу Новицкому. Парень провел долгую и основательную работу, прочитал много материалов и книг о своем знаменитом земляке. Ученику даже посчастливилось пообщаться по телефону с самим космонавтом, когда тот был на орбите, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.