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Крокодил-музыкант, обезьянка-жонглер, слон-парикмахер - минский цирк обещает настоящее чудо в новом году

05 января 2016 12:35
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Об этом сообщил Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белгосцирка, в ток-шоу «Такова судьба» на СТВ.

По словам  Витаутаса Григалюнаса, в программе, которая сейчас проходит в цирке, крокодил сочиняет и исполняет белорусскую музыку на «крокодильем» языке.  

Также здесь выступает обезьянка Рони, единственная в мире, которая может жонглировать наравне с человеком и кататься на двухколесном велосипеде без задних подпорок.

Витаутас Григалюнас также анонсировал еще одну программу, в которой можно будет увидеть слона, работающего парикмахером.

# общество # Цирк

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