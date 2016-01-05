Крокодил-музыкант, обезьянка-жонглер, слон-парикмахер - минский цирк обещает настоящее чудо в новом году

Об этом сообщил Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белгосцирка, в ток-шоу «Такова судьба» на СТВ.

По словам Витаутаса Григалюнаса, в программе, которая сейчас проходит в цирке, крокодил сочиняет и исполняет белорусскую музыку на «крокодильем» языке.

Также здесь выступает обезьянка Рони, единственная в мире, которая может жонглировать наравне с человеком и кататься на двухколесном велосипеде без задних подпорок.

Витаутас Григалюнас также анонсировал еще одну программу, в которой можно будет увидеть слона, работающего парикмахером.