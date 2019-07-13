13 июля в Минске освящён единственный в Беларуси храм в честь Евгения Боткина

Новости Беларуси. Вера, верность, служение. Сын профессора, известного не только в медицинской среде, на поприще служения людям и отечеству превзошел даже своего отца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чин освящения совершил митрополит Павел. На службе было много гостей из России, представители столичной власти, общественность. Попасть в новую часовню смогли не все желающие.

Евгений Боткин, талантливый врач и сын мирового светила науки, вместо столичной карьеры подался лечить солдат Русско-японской войны. Его самопожертвование и врачебную любовь к пациентам заметила царская семья. Так Евгений Боткин стал последним придворным медиком имперской России. Живой образец настоящего врача стал широко известен благодаря российскому пульмонологу и законодателю мировой врачебной этики Александру Чучалину. Почетный гость присутствовал на освящении храма.

Александр Чучалин, академик Российской академии наук:

Вот эта, знаете, этика современная, она действительно раскрывается через образ доктора Боткина. Ему много раз предлагали оставить царскую семью. Он им ответил: «Я же не могу оставить больного ребенка». То, что нужно сегодня дня современного врачебного общества – это служение, служение больному человеку. Это не делать из больного человека бизнес. Это служение позволяет действительно максимально принести пользу пациенту, который обратился к врачу.