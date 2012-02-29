Самая обаятельная и привлекательная

Кто ведущей СТВ Ирине Хануник-Ромбальской варит кофе по утрам, как отдыхает модель и пригодился ли ей в жизни красный диплом юриста.

Сегодняшнее интервью — подарок для наших читателей-мужчин, отмечавших вчера День защитников Отечества.

В гостях у нас одна из самых красивых ведущих белорусского телевидения, модель, актриса и очень интересная личность Ирина Хануник-Ромбальская.

— Ирина, многие зрители, хоть и видят вас практически каждый день по телевизору в «Большом завтраке», «Столичных подробностях», даже не подозревают, насколько вы многогранная личность. Кто или что придает вам сил, чтобы все успевать?

— Наверное, такая черта, как любопытство. Приятно, что это любопытство сейчас, когда работаю на телевидении, еще и оплачивается. Хочется как можно больше узнавать и как можно увлекательнее рассказывать об этом зрителям. А еще помогает любовь к людям. Если людей не любишь и не интересуешься ими, очень сложно работать.

— Знаю, что у вас есть красный диплом юриста. И, на первый взгляд, жизнь юриста и телеведущей, модели не совмещается ну никак. Как это вам удалось?

— Родители у меня потомственные юристы, и другого пути для дочери, как пойти учиться на правоведение, они не видели. Хоть я и сопротивлялась, но, чтобы уважить выбор родителей, все-таки окончила университет, поработала немного и потом с полным правом сказала, что это не мое. А начинать что-то новое, мне кажется, никогда не поздно. Просто никогда не нужно бояться сделать шаг. Мне было страшно возвращаться в модельный бизнес: когда работала юристом, я им совершенно не занималась. Думала: как у меня получится? Мне 22 года, приду такая старая — там все девочки 14-летние... Тем не менее мне сейчас 29, и я точно так же работаю с 14-летними. Так что все возможно.

— А на телевидение вы как попали?

— Моей мечтой было окончить журфак. Получила второе высшее и пошла на практику на телевидение. Хотя меня на тот момент больше интересовали печатные СМИ.

— Довольно редко модели, став мамами, выходят на подиум. У вас это получается. Более того, с конкурса «Миссис Вселенная» вам даже удалось титул «Супермодель» привезти.

— Не хочу раскрывать секретов, но сейчас еще на пару конкурсов поеду. Наверное, аппетит приходит во время еды. А насчет моделей-мам, их на самом деле достаточно. Водянова, например, уже спустя три недели после рождения ребенка вышагивала по подиуму. Рождение детей не мешает нам. Мы не сидим на диетах, как многие думают. Просто генетика такая.

— Тем не менее вы поддерживаете себя как-то в форме?

— Я начинаю усиленно заниматься собой только перед днем рождения (улыбается). Не знаю, почему так получается. Год я ничего не делаю и только в феврале (день рождения у Ирины 8 февраля) начинаю ходить на фитнес, записываюсь к косметологу. Знакомые посмеиваются с этой моей странной привычки, ведь в день рождения у меня всегда болят мышцы. Это ужасно, но не могу с собой ничего поделать. Вообще пойти в салон красоты или тренажерку для меня настоящий подвиг, потому что там я устаю намного больше, чем на работе.

— Однако даже в утреннем эфире вы выглядите превосходно. Что помогает взбодриться после сна?

— Обязательно кофе. Его всегда делает моя дочка Изабелла. И, наверное, это бодрит больше всего. Ты просыпаешься, а она лежит рядом, смеется и просит почесать спинку...

— Но она же маленькая совсем...

— Изабелле четыре года. Но она такая хозяюшка! Готовит, убирается... Аккуратистка та еще. Если я, придя с работы, пытаюсь ее поцеловать, она мне: «Мама, сразу мыть ручки».

— А как Изабелла относится к тому, что так часто видит маму по телевизору?

— Прежний интерес уже ослаб. Но моя работа отражается на ее внутреннем и внешнем мире. К примеру, ее любимые игрушки — микрофоны и туфли на каблуках.

— Если дочка пойдет по вашим стопам, против не будете?

— Не буду ни за и ни против. Если так получится, пусть. К тому же Изабелла более способная, чем я была в ее возрасте. Она очень открытая и совершенно не боится сцены, уже сейчас ходит на танцы, снимается... Но я стараюсь показать и изнанку всей этой «красивой» жизни. Она должна видеть, что это труд, что мама устает очень от хождения на каблуках и так далее...

Об отдыхе

Лучшего отдыха, чем книги, не могу себе и представить. Предпочитаю классику русскую и зарубежную, особенно Эмиля Золя. А вот новомодные авторы типа Коэльо меня почему-то не прельщают. Возможно, надо просто больше их почитать.

О желаниях

Хочется чего-то нового на работе, сделать что-то более глобальное. Сейчас у меня много проектов, связанных с благотворительностью. Участвую в программе против рака молочной железы.

О мужчинах

Мужчины у нас очень интересные и добрые. Хотелось бы, чтобы они не останавливались на достигнутом и постоянно совершенствовались. А еще красивых и мудрых женщин им.

Людмила Минкевич, «Народная газета»