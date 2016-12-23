Самая необычная елка в стране: дерево в музее ВОВ украсили 90 миниатюр

Новости Беларуси. Елочные игрушки в виде военных звезд, танков, патронов, солдат и прочих уменьшенных копий экспонатов музея истории Великой Отечественной войны.

90 миниатюр от авторов со всей страны 24 декабря украсили главный новогодний атрибут сокровищницы.

В конкурсе на лучшее убранство для елки музея Великой Отечественной войны приняли участие дети и их родители со всей Беларуси.

Главное условие – креативность и ручное исполнение.

Таким образом, музейная елка получилась одной из самых необычных в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Чернецова, заведующий отделом выставок Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Мы очень обрадовались, что у нас такая активная аудитория оказалась. Работ оказалось больше 100. Все игрушки и работы, которые прислали к нам на конкурс, останутся у нас в музее. Наверное, в следующем году сделаем выставку таких работ.

Участники конкурса:

Я сдавал две игрушки. С одной помогала бабушка, а другую сам делал.

Меня зовут Федя. Я сам сделал такого ангелочка. Я его делал почти целый день.