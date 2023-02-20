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«Самая мужская профессия – Родину защищать». Акция «Мамины пироги» посетила курсантов Военной академии

20 февраля 2023 20:10
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Новости Беларуси. Белорусский союз женщин в преддверии Дня защитников Отечества радует тех, кто стоит на страже Родины. 20 февраля «Мамины пироги» отведали курсанты Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выпечку и сладости привезли представительницы депутатского корпуса Палаты представителей.

«Самая мужская профессия – Родину защищать». Акция «Мамины пироги» посетила курсантов Военной академии-1

Добрая акция – возможность символично передать частичку теплоты дома, маминых рук тем, кто защищает нашу страну. В Год мира и созидания это как никогда актуально. В рамках встречи гости ознакомились с жизнью и бытом курсантов, посетили казарму, побывали на обзорной экскурсии по музею. Далее всех гостей пригласили на армейский чай со свежими пирогами.

«Самая мужская профессия – Родину защищать». Акция «Мамины пироги» посетила курсантов Военной академии-4

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
У Белорусского союза женщин есть очень много традиций. Одна из них – на мой взгляд, замечательная акция «Мамины пироги». В преддверии хорошего праздника – Дня защитника Отечества – женщины нашего общественного объединения стараются посетить военные части, учебные заведения, где учатся мальчишки, которые, на мой взгляд, выбрали самую мужскую профессию – Родину защищать.

«Самая мужская профессия – Родину защищать». Акция «Мамины пироги» посетила курсантов Военной академии-7

Кирилл Карпенко, курсант Военной академии Беларуси:
Для меня как для курсанта четвертого курса Военной академии это уже праздник святой. К тому же я еще и являюсь специалистом органов идеологической работы. Для меня это вдвойне важный праздник, поскольку 23 февраля – это тот самый день, когда все должны вспомнить, что существуют Вооруженные Силы Республики Беларусь, что они всегда стоят на страже нашей страны, что им не о чем волноваться.

«Самая мужская профессия – Родину защищать». Акция «Мамины пироги» посетила курсантов Военной академии-10

В преддверии Дня защитника Отечества акция «Мамины пироги» заглянет во все уголки Минской области. И каждый военнослужащий получит свой лакомый кусочек.

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# День защитника Отечества # общество # Кирилл Карпенко # Марина Ленчевская # Фотофакт

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