«Самая мужская профессия – Родину защищать». Акция «Мамины пироги» посетила курсантов Военной академии

Новости Беларуси. Белорусский союз женщин в преддверии Дня защитников Отечества радует тех, кто стоит на страже Родины. 20 февраля «Мамины пироги» отведали курсанты Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выпечку и сладости привезли представительницы депутатского корпуса Палаты представителей.

Добрая акция – возможность символично передать частичку теплоты дома, маминых рук тем, кто защищает нашу страну. В Год мира и созидания это как никогда актуально. В рамках встречи гости ознакомились с жизнью и бытом курсантов, посетили казарму, побывали на обзорной экскурсии по музею. Далее всех гостей пригласили на армейский чай со свежими пирогами.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У Белорусского союза женщин есть очень много традиций. Одна из них – на мой взгляд, замечательная акция «Мамины пироги». В преддверии хорошего праздника – Дня защитника Отечества – женщины нашего общественного объединения стараются посетить военные части, учебные заведения, где учатся мальчишки, которые, на мой взгляд, выбрали самую мужскую профессию – Родину защищать.

Кирилл Карпенко, курсант Военной академии Беларуси:

Для меня как для курсанта четвертого курса Военной академии это уже праздник святой. К тому же я еще и являюсь специалистом органов идеологической работы. Для меня это вдвойне важный праздник, поскольку 23 февраля – это тот самый день, когда все должны вспомнить, что существуют Вооруженные Силы Республики Беларусь, что они всегда стоят на страже нашей страны, что им не о чем волноваться.