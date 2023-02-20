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95 лет на службе и более 180 тысяч участников. В ДОСААФ подвели итоги юбилейного года

20 февраля 2023 20:06
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Новости Беларуси. От стрельбы до киберспорта. В ДОСААФ сегодня, 20 февраля, подвели итоги юбилейного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот уже 95 лет в приоритете Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту – патриотическое воспитание молодежи и подготовка кадров.

95 лет на службе и более 180 тысяч участников. В ДОСААФ подвели итоги юбилейного года-1

Всего открыты секции по 40 направлениям. Сейчас в них обучается и воспитывается более 180 тысяч ребят. Причем для их родителей это совершенно бесплатно. Помимо этого, ДОСААФ занимается подготовкой юношей к службе в армии.

95 лет на службе и более 180 тысяч участников. В ДОСААФ подвели итоги юбилейного года-4

Иван Дырман, председатель центрального совета ДОСААФ:
Мы должны подготовить специалистов для Вооруженных Сил и других силовых структур. Это наша первостепенная задача. Много летчиков, мотористов, водителей различных категорий, радио-, телеграфисты и так далее. Что надо нашим силовикам, мы заключаем с ними договор, и на основании этих договоров готовим всех востребованных в наших силовых структурах специалистов.

95 лет на службе и более 180 тысяч участников. В ДОСААФ подвели итоги юбилейного года-7

ДОСААФ тесно сотрудничает с учреждениями образования. Это позволяет максимально полноценно участвовать в воспитании и развитии молодежи.

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# ДОСААФ в Беларуси # общество # Иван Дырман # Фотофакт

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