«События, которые происходили, оставили след». Психолог проанализировала детские рисунки на тему «Беларусь»

Новости Беларуси. Неожиданный ракурс того, что происходило в Беларуси в 2020 году. Детский взгляд на попытки раскачать общество. Юлия Артюх продолжит тему в программе «Неделя» на СТВ.

Анжелика Сафонова, психолог:

Что в целом можно сказать о рисунках, о психологическом настрое детей? Все-таки события, которые происходили, оставили след в психике детей. По цветам можно сказать так: дети используют в основном яркие цвета. Это детали наших символов, нашего флага. Наши цветы, наши защитники являются самым главным элементом, который находится на рисунках. Если говорить о треволнениях, да, они остались. Несомненно, это говорит о расположении на рисунке деталей. Всегда справа – это будущее, посередине – настоящее, слева – это прошлое. На некоторых рисунках есть треволнения, когда семья расположена в маленьких размерах и она находится слева. Это значит, что сразу ребенок не знал, в какой безопасности он находится. Это находится в бессознательном состоянии, поэтому через творчество проще увидеть, как ребенок переживал эти события.