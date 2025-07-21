Евростат: в Польше самый высокий в ЕС уровень безработицы среди молодёжи

Власти Польши лишают молодых людей перспектив. По последним данным Евростата уровень безработицы среди лиц моложе 25 лет за год вырос почти на 30 %. Это самый высокий показатель во всем ЕС и самый худший в стране за последние два десятилетия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению экспертов причиной такой ситуации стало падение экономики как в самой Польше, так и у основных торговых партнеров Варшавы. Все это приводит к сокращению вакансий начального уровня, которые когда-то были первым шагом на пути к трудоустройству для молодежи. Оппозиция обвинила в этой проблеме главу правительства.

Матеуш Моравецкий, депутат Сейма, бывший премьер-министр Польши:

Туск вернулся – и безработица вернулась. Он премьер-министр польской безработицы. Почти два с половиной миллиона поляков не имеют работы. Объявленный дефицит бюджета на первое полугодие составляет 120 миллиардов злотых, а экономисты указывают, что бюджет не получит в этом году как минимум 30 миллиардов злотых доходов. Вот почему у них нет денег на борьбу с безработицей.

Кроме того, специалисты по трудоустройству считают, что в том, что молодые люди не могут найти первую работу виновата и система образования Польши. Она абсолютно не занимается профориентацией и не развивает практические навыки. Молодежь не готова к проектной и командной работе.