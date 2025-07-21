В Беларуси убрано более 75 % посевов озимого ячменя. Самые высокие темпы сохраняют аграрии Гомельской и Брестской областей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот по урожайности лидирует Гродненская. Там получают свыше 50 центнеров с гектара. Всего зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с 10 % площадей. Намолочено свыше 855 тысяч тонн хлеба нового урожая. На данном этапе большинство зерна получено с полей с озимым ячменем.