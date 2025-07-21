Прямой эфир

В Беларуси убрано более 75% посевов озимого ячменя

21 июля 2025 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси убрано более 75 % посевов озимого ячменя. Самые высокие темпы сохраняют аграрии Гомельской и Брестской областей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси убрано более 75% посевов озимого ячменя-2

А вот по урожайности лидирует Гродненская. Там получают свыше 50 центнеров с гектара. Всего зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с 10 % площадей. Намолочено свыше 855 тысяч тонн хлеба нового урожая. На данном этапе большинство зерна получено с полей с озимым ячменем.

# Уборочная кампания

Другие новости рубрики

Все новости
Мы расширяем своё присутствие там, где нас хотят видеть! Лукашенко встретился с губернатором Самарской области
21 июля 2025 10:34

Мы расширяем своё присутствие там, где нас хотят видеть! Лукашенко встретился с губернатором Самарской области

В Копыле спасатели вернули в гнездо выпавшего совёнка
21 июля 2025 09:04

В Копыле спасатели вернули в гнездо выпавшего совёнка

В Скопье прошла церемония открытия Европейского юношеского олимпийского фестиваля
21 июля 2025 09:02

В Скопье прошла церемония открытия Европейского юношеского олимпийского фестиваля