Прямой эфир

У берегов Турции обнаружили бактерии Vibrio, которые могут вызвать холеру

21 июля 2025 09:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
У берегов Турции обнаружили бактерии Vibrio, которые могут вызвать холеру-0

Опасные бактерии Vibrio, вызывающие холеру и прочие серьезные инфекции, были выявлены у побережья Турции. Они активно размножаются в теплой соленой воде и могут попасть в организм человека при проглатывании морской воды или через открытые раны. Об этом пишет РИА Новости.

Особую опасность представляют Vibrio vulnificus и Vibrio parahaemolyticus – первый из них может привести к некротизирующему фасцииту, а последний вызывает пищевое отравление.

Люди с ослабленным иммунитетом рискуют получить тяжелые осложнения. Эксперты также напоминают, что длительное ношение влажных купальников повышает риск инфицирования, особенно у женщин.

В бассейнах могут находиться и другие патогенные микроорганизмы, такие как ротавирусы и сальмонеллы, поэтому детям до нескольких месяцев плавать не рекомендуется.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Жертвами урагана в Филиппинах стали пять человек
21 июля 2025 08:50

Жертвами урагана в Филиппинах стали пять человек

В Бухаресте прошла антиправительственная акция протеста
21 июля 2025 08:46

В Бухаресте прошла антиправительственная акция протеста

Лукашенко встретился с губернатором Самарской области РФ
21 июля 2025 08:34

Лукашенко встретился с губернатором Самарской области РФ