У берегов Турции обнаружили бактерии Vibrio, которые могут вызвать холеру

Опасные бактерии Vibrio, вызывающие холеру и прочие серьезные инфекции, были выявлены у побережья Турции. Они активно размножаются в теплой соленой воде и могут попасть в организм человека при проглатывании морской воды или через открытые раны. Об этом пишет РИА Новости.

Особую опасность представляют Vibrio vulnificus и Vibrio parahaemolyticus – первый из них может привести к некротизирующему фасцииту, а последний вызывает пищевое отравление.

Люди с ослабленным иммунитетом рискуют получить тяжелые осложнения. Эксперты также напоминают, что длительное ношение влажных купальников повышает риск инфицирования, особенно у женщин.

В бассейнах могут находиться и другие патогенные микроорганизмы, такие как ротавирусы и сальмонеллы, поэтому детям до нескольких месяцев плавать не рекомендуется.

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