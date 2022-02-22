«Самая интересная станция – это грозовая». Для чего в Казимировке хотят ловить молнии?

Новости Беларуси. Конкурс «100 идей для Беларуси» – попутный ветер для развития науки, техники и творчества в стране. В руках молодых изобретателей рождаются новые проекты, которые делают обычные вещи необычными, а мир вокруг более энергоэффективным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть вероятность, что совсем скоро на прилавках появятся солнечные костюмы и ботинки-грелки. Вещи из будущего, которые согреют зимой, придумали студенты Могилевского электротехнического колледжа как раз для «100 идей для Беларуси».

Жители молодого микрорайона Казимировка пока даже не подозревают, какие планы у молодых изобретателей в отношении этой части города. Ребята предлагают установить ловушки для молний, канатные дороги, а весь город осчастливить появлением могилевского метро. Главная задача каждого нового объекта – максимально использовать новые виды энергии.

Антон Афоневич, учащийся Могилевского профессионального электротехнического колледжа:

На мой взгляд, самая интересная станция – это грозовая. Достаточно два раза в год поймать молнию, чтобы обеспечить весь район на год электроэнергией.

Студенты из Могилёва изобрели рабочую одежду с подогревом. Посмотрите, как она выглядит.

Конкурс «100 идей для Беларуси» – это шанс не только придумать и реализовать что-то уникальное, но и продвинуть свою разработку, которая принесет пользу стране.