Студенты из Могилёва изобрели рабочую одежду с подогревом. Посмотрите, как она выглядит

Новости Беларуси. Конкурс «100 идей для Беларуси» – попутный ветер для развития науки, техники и творчества в стране. В руках молодых изобретателей рождаются новые проекты, которые делают обычные вещи необычными, а мир вокруг более энергоэффективным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть вероятность, что совсем скоро на прилавках появятся солнечные костюмы и ботинки-грелки. Вещи из будущего, которые согреют зимой, придумали студенты Могилевского электротехнического колледжа как раз для «100 идей для Беларуси». Накануне в творческой технолаборатории побывала Юлия Мычка.

В спине у нас находится нихромовая спираль, которая нагревается от этих солнечных батарей. Спине тепло.

Такой комплект рабочей одежды – находка для каждого, кто тяжело переносит морозы. Теперь солнце можно носить прямо за спиной. И даже в пасмурный день солнечные батареи дают достаточный заряд, чтобы костюм превратился в обогреватель. Идея утеплить рабочий дресс-код пришла учащемуся колледжа Владиславу Малаткову прямо во время производственной практики.

Владислав Малатков, учащийся Могилевского профессионального электротехнического колледжа:

Я работал на заводе зимой, холодно. Думаю, надо что-то сделать интересное, чтобы простым рабочим было что надеть зимой. И не только рабочим – мамам с детьми, автомобилистам прийти на помощь, чтобы они не замерзли.

Сначала Влад думал питать «отопительную систему» костюма аккумуляторами, но они тяжелые и плохо работают в минус. Идеальным решением стали легкие и компактные солнечные панели. В комплекте с суперодеждой – ботинки-грелки. Такие уж точно пригодятся каждому. Вся загадка в умной стельке. Внешне она напоминает микросхему.

Принцип действия таков: во время ходьбы пятка давит на стельку, вырабатывается электричество, оно поступает на обогревающую спираль и греет ноги. Словно привет из фильма «Джентльмены удачи» выглядит и золотая каска с вентилятором. Чем сильнее ветер, тем ярче светит лампа на ее козырьке.

Юлия Мычка, корреспондент:

Есть такая мудрая поговорка: держите ноги в тепле, а голову в холоде. Могилевским студентам удалось с помощью инновационных технологий воплотить ее в жизнь. Пьезогенераторы греют ноги. А энергия ветра охлаждает голову.

Разработкой могилевских студентов уже заинтересовалась минская фирма. И это не удивительно, ведь энергоэффективная одежда белорусского производства стоит около 50 рублей, в то время как аналоги на известном китайском сайте – 500 долларов. Идею молодых новаторов запатентуют.

В очереди еще один увлекательный проект. Утеплитель стен, в основе которого лесной мох и войлок. «Самая интересная станция – это грозовая». Для чего в Казимировке хотят ловить молнии? Читайте здесь.