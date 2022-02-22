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Студенты из Могилёва изобрели рабочую одежду с подогревом. Посмотрите, как она выглядит

22 февраля 2022 18:35
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Новости Беларуси. Конкурс «100 идей для Беларуси» – попутный ветер для развития науки, техники и творчества в стране. В руках молодых изобретателей рождаются новые проекты, которые делают обычные вещи необычными, а мир вокруг более энергоэффективным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть вероятность, что совсем скоро на прилавках появятся солнечные костюмы и ботинки-грелки. Вещи из будущего, которые согреют зимой, придумали студенты Могилевского электротехнического колледжа как раз для «100 идей для Беларуси».

Накануне в творческой технолаборатории побывала Юлия Мычка.

Студенты из Могилёва изобрели рабочую одежду с подогревом. Посмотрите, как она выглядит-1

В спине у нас находится нихромовая спираль, которая нагревается от этих солнечных батарей. Спине тепло.

Студенты из Могилёва изобрели рабочую одежду с подогревом. Посмотрите, как она выглядит-3

Такой комплект рабочей одежды – находка для каждого, кто тяжело переносит морозы. Теперь солнце можно носить прямо за спиной. И даже в пасмурный день солнечные батареи дают достаточный заряд, чтобы костюм превратился в обогреватель. Идея утеплить рабочий дресс-код пришла учащемуся колледжа Владиславу Малаткову прямо во время производственной практики.

Студенты из Могилёва изобрели рабочую одежду с подогревом. Посмотрите, как она выглядит-5

Владислав Малатков, учащийся Могилевского профессионального электротехнического колледжа:
Я работал на заводе зимой, холодно. Думаю, надо что-то сделать интересное, чтобы простым рабочим было что надеть зимой. И не только рабочим – мамам с детьми, автомобилистам прийти на помощь, чтобы они не замерзли.

Студенты из Могилёва изобрели рабочую одежду с подогревом. Посмотрите, как она выглядит-7

Сначала Влад думал питать «отопительную систему» костюма аккумуляторами, но они тяжелые и плохо работают в минус. Идеальным решением стали легкие и компактные солнечные панели. В комплекте с суперодеждой – ботинки-грелки. Такие уж точно пригодятся каждому. Вся загадка в умной стельке. Внешне она напоминает микросхему.

Студенты из Могилёва изобрели рабочую одежду с подогревом. Посмотрите, как она выглядит-9

Принцип действия таков: во время ходьбы пятка давит на стельку, вырабатывается электричество, оно поступает на обогревающую спираль и греет ноги. Словно привет из фильма «Джентльмены удачи» выглядит и золотая каска с вентилятором. Чем сильнее ветер, тем ярче светит лампа на ее козырьке.

Студенты из Могилёва изобрели рабочую одежду с подогревом. Посмотрите, как она выглядит-11

Юлия Мычка, корреспондент:
Есть такая мудрая поговорка: держите ноги в тепле, а голову в холоде. Могилевским студентам удалось с помощью инновационных технологий воплотить ее в жизнь. Пьезогенераторы греют ноги. А энергия ветра охлаждает голову.

Студенты из Могилёва изобрели рабочую одежду с подогревом. Посмотрите, как она выглядит-13

Разработкой могилевских студентов уже заинтересовалась минская фирма. И это не удивительно, ведь энергоэффективная одежда белорусского производства стоит около 50 рублей, в то время как аналоги на известном китайском сайте – 500 долларов. Идею молодых новаторов запатентуют.

Студенты из Могилёва изобрели рабочую одежду с подогревом. Посмотрите, как она выглядит-15

В очереди еще один увлекательный проект. Утеплитель стен, в основе которого лесной мох и войлок.

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Студенты из Могилёва изобрели рабочую одежду с подогревом. Посмотрите, как она выглядит-17

Я лично на своем приусадебном хозяйстве, в своем сарайчике сделал три стороны такого утеплителя самостоятельно, и у меня зимой намного теплее в сарайчике, чем в доме. И по цене, и по теплоемкости он намного эффективнее существующих импортных дорогих вредных утеплителей.

# Изобретения # Юлия Мычка

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