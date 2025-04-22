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Сам выдает таблетки. В Беларуси появился первый робот-фармацевт

22 апреля 2025 13:37
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Автоматическая аптека в виде закрытого куба со стойками для лекарств появился в Беларуси. Об этом информирует Минздрав в Telegram-канале.

Робот выбирает необходимое лекарство и передает его покупателю через окошко.

Сам выдает таблетки. В Беларуси появился первый робот-фармацевт-1

Фото: Минздрав Беларуси

Чтобы совершить покупку, нужно лишь ввести имя на экране, приложить паспорт для подтверждения возраста (от 14 лет) и оплатить. В этой аптеке поддерживается оптимальный температурный режим хранения и предлагается около 300 наименований безрецептурных лекарств отечественного производства.

Робот установили на цокольном этаже вокзала в Минске для проверки в условиях большого потока людей.

# Медицина # общество

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