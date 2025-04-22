Сам выдает таблетки. В Беларуси появился первый робот-фармацевт

Автоматическая аптека в виде закрытого куба со стойками для лекарств появился в Беларуси. Об этом информирует Минздрав в Telegram-канале.
Робот выбирает необходимое лекарство и передает его покупателю через окошко.
Автоматическая аптека в виде закрытого куба со стойками для лекарств появился в Беларуси. Об этом информирует Минздрав в Telegram-канале.
Робот выбирает необходимое лекарство и передает его покупателю через окошко.
Фото: Минздрав Беларуси
Чтобы совершить покупку, нужно лишь ввести имя на экране, приложить паспорт для подтверждения возраста (от 14 лет) и оплатить. В этой аптеке поддерживается оптимальный температурный режим хранения и предлагается около 300 наименований безрецептурных лекарств отечественного производства.
Робот установили на цокольном этаже вокзала в Минске для проверки в условиях большого потока людей.