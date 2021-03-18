Покупка загородного участка. Что нужно проверить и когда выгоднее проводить сделку

Дачный сезон не за горами и многие жители города задумываются о приобретении своей летней усадьбы. Как купить загородный участок и не остаться с носом? Петр Емельянов, эксперт по продаже жилой недвижимости:

Первое, что надо сделать, – это убедиться в том, что продавец действительно имеет полное право на распоряжение этим имуществом. Если продавцом выступает не собственник, а некое лицо, которое имеет генеральную либо целевую доверенность на отчуждение объекта, на продажу – это тревожный звоночек.

Продажа объекта вскоре после приобретения – тоже тревожный сигнал, вас должно это насторожить. И еще один нюанс: в документах может быть обозначено, что назначение участка – личное подсобное хозяйство, а это значит, что строить там нельзя, это будет незаконно. Петр Емельянов:

Сервитуты – это когда земля принадлежит вам, но так или иначе есть какие-то ограничения, потому что под вашим участком проходит какая-нибудь линия, и вы не имеете право на этом участке что-то возводить.

Внимательным надо быть и с наследственным делом. Перепроверьте, нет ли забытого, потерянного претендента на дом. И если все в порядке, стоит промониторить уровень цен на загородную недвижимость. Кстати, стоимость участка может варьироваться в зависимости от сезона. Петр Емельянов:

Спрос возрастает, людям интересно. Но на самом деле именно весенне-летний период, начало осени – это самый плохой, с моей точки зрения, период для покупки.

Чтобы избежать стресса и избавить себя от головной боли и проблем, иногда лучше обратиться к риелтору. Специалисты проверят все: историю объекта недвижимости и историю изменения прав собственности. Петр Емельянов:

Если продавец категорически обозначает свою позицию, что не хочет через агентство, даже в случае если издержки на себя берет покупатель, это на самом деле тот момент, когда надо не размышлять о том, стоит ли торговаться, а стоит серьезно подумать, надо ли вообще ввязываться в это.

Если все-таки будете проводить сделку без агентства, то надо стараться делать ее сразу в БТИ, не по старинке: сначала к нотариусу на договор, а потом самим ехать к регистратору получать свидетельство о государственной регистрации. Все можно сделать в БТИ, надо стараться там все это провести.

Юлия Хомич:

Стандартная история, клиент звонит: «Хочу продать участок, приезжай, посмотри». Я приехала на это место, здесь было просто одуванчиковое поле: ни дорог, ни коммуникаций. Я в своей жизни таких мест видела очень мало, по пальцам одной руки можно пересчитать. «Вот бы тут жить, конечно, да, было бы очень здорово!» А я верю в то, что мысли материалы, я ее запустила в космос.