Первые в 2021 году совместные тактические учения: десантники Беларуси и России перешли к этапу слаживания

Новости Беларуси. Масштабная военная тренировка. Беларусь и Россия проводят первые в 2021 году совместные тактические учения. Одно из них в эти дни проходит на полигоне Осиповичский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь десантники двух стран уже перешли к этапу слаживания. Провели пристрелку вооружения и ряд огневых упражнений. Впереди у голубых беретов отработка сопровождения колонн техники, выход подразделений из окружения, а также выполнение специальных миссий. На некоторых этапах союзникам предстоит действовать при поддержке ствольной и реактивной артиллерии.

Игорь Тыщук, заместитель командира парашютно-десантного батальона:

На данном этапе пока что проводится подготовка подразделения Российской Федерации, а именно были осуществлены мероприятия по выдаче оружия, закреплении его за личным составом. Соответственно, сегодня была проведена огневая подготовка, приведение оружия к нормальному бою.