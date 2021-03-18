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Первые в 2021 году совместные тактические учения: десантники Беларуси и России перешли к этапу слаживания

18 марта 2021 07:45
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Новости Беларуси. Масштабная военная тренировка. Беларусь и Россия проводят первые в 2021 году совместные тактические учения. Одно из них в эти дни проходит на полигоне Осиповичский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Первые в 2021 году совместные тактические учения: десантники Беларуси и России перешли к этапу слаживания-1

Здесь десантники двух стран уже перешли к этапу слаживания. Провели пристрелку вооружения и ряд огневых упражнений. Впереди у голубых беретов отработка сопровождения колонн техники, выход подразделений из окружения, а также выполнение специальных миссий. На некоторых этапах союзникам предстоит действовать при поддержке ствольной и реактивной артиллерии.

Первые в 2021 году совместные тактические учения: десантники Беларуси и России перешли к этапу слаживания-3

Игорь Тыщук, заместитель командира парашютно-десантного батальона:  
На данном этапе пока что проводится подготовка подразделения Российской Федерации, а именно были осуществлены мероприятия по выдаче оружия, закреплении его за личным составом. Соответственно, сегодня была проведена огневая подготовка, приведение оружия к нормальному бою.  

Первые в 2021 году совместные тактические учения: десантники Беларуси и России перешли к этапу слаживания-5

Учение на Осиповичском полигоне продлится по 27 марта. Для участия в совместной тренировке в Беларусь прибыли около 90 российских десантников. Силы спецопераций нашей страны представляют более 400 человек и около 100 единиц боевой техники.

# Вооруженные силы

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