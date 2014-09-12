Чествование минчан, активно участвующих в охране правопорядка, прошло в городской Ратуше

Новости Беларуси. 12 сентября в Ратуше чествовали горожан, которые активно участвуют в охране правопорядка. Благодарственные письма и подарки получили 35 человек. В их числе – участники советов общественных пунктов охраны правопорядка, милиционеры и представители добровольных дружин.

Эти люди вносят весомый вклад в безопасность столицы. И награждать их в преддверии Дня города стало доброй традицией, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Денис Сысой, старший участковый инспектор РУВД Первомайского района:

Это не только моя заслуга, а всего Совета профилактики, который существует у нас на опорном пункте. Действительно, эти люди не просто ходят на работу. Они горят этой работой.