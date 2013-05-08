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В Великобритании похоронили российского бизнесмена Бориса Березовского

08 мая 2013 18:26
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Новости Великобритании. В Великобритании прошли похороны российского бизнесмена Бориса Березовского. Церемония состоялась на одном из кладбищ графства Суррей. Проститься с ним приехали только родные и близкие. Во время похорон были усилены меры безопасности.

 Расследование дела о смерти Березовского еще не окончено. Политику, при жизни окруженному ореолом тайны, удалось сохранить его и после смерти.

Тело известного олигарха обнаружили в конце марта в его доме в Британии. Первые результаты вскрытия показали, что причиной смерти могло стать повешение. Ведется следствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Бизнес за рубежом # Борис Березовский

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