В Великобритании похоронили российского бизнесмена Бориса Березовского

Новости Великобритании. В Великобритании прошли похороны российского бизнесмена Бориса Березовского. Церемония состоялась на одном из кладбищ графства Суррей. Проститься с ним приехали только родные и близкие. Во время похорон были усилены меры безопасности.

Расследование дела о смерти Березовского еще не окончено. Политику, при жизни окруженному ореолом тайны, удалось сохранить его и после смерти.

Тело известного олигарха обнаружили в конце марта в его доме в Британии. Первые результаты вскрытия показали, что причиной смерти могло стать повешение. Ведется следствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.