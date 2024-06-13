Сало в шоколаде и другие изыски. Как создаются белорусские мясные деликатесы?

Итак, мясо получено. Свежая свинина, говядина или курятина поступает на переработку. И здесь начинается настоящее творчество. Как же рождаются рецепты деликатесов и есть ли на рынке мясных угощений мода?

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Наталья Федорова, заместитель генерального директора мясокомбината: Когда-то было интересно и модно сало в шоколаде. Пробовали такой продукт. Пробовали выпускать колбасу вареную, копченую или сырокопченую с шоколадом. Но там надо подбирать и вкус шоколада, цвет шоколада, накладывать специи или вкусоароматику, грамотно подобрать мясо, чтобы это все сложилось в единое, чтобы это удивило. И осталось желание сделать покупку во второй раз.

И это белорусская формула успеха. Только так и никак иначе в эпоху изобилия можно завоевать покупателя. А он, как известно, ценит то, что натурально. И пусть копченая колбаса – не самый полезный продукт, сделать его можно тоже по-разному.

Светлана Захаревич, главный специалист мясоперерабатывающего предприятия:

До сих пор мы используем шахтовый метод копчения колбасы. То есть это шахты, где колбаса перемещается сверху в низ с определенной скоростью, используется метод копчения опилками, натуральный метод копчения. Колбаса выдерживает технологический цикл, очень качественная, потому что она натуральная.

Белорусская колбаса на необъятном рынке соседнего государства действительно в топе. На полках российских магазинов мы неизменно держим планку высокого качества. И в этом наша экспортная стратегия.