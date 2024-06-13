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«Единственные производители аминокислот от Лиссабона до Владивостока». Вот чем ещё может гордиться БНБК

13 июня 2024 16:00
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Это огромное предприятие работает на белорусском рынке уже несколько лет. Национальная биотехнологическая корпорация – аналогов ей немного даже в мировом масштабе. На этой высокотехнологичной площадке зерно перерабатывают в незаменимые аминокислоты и сбалансированные комбикорма для животных. 

«Единственные производители аминокислот от Лиссабона до Владивостока». Вот чем ещё может гордиться БНБК-1

Марина Гардович, директор департамента биотехнологического производства БНБК:
Ключевым сырьем является зерно. Это продовольственная пшеница, которая дальше путем нескольких технологических этапов превращается сначала в муку, потом в крахмал, потом в глюкозный сироп. Уже глюкозный сироп является основным сырьем для наших бактерий для производства аминокислот. Это очень важные химические соединения, которые необходимы для строительства белка. И мы получаем больше привесы, больше надои.

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«Единственные производители аминокислот от Лиссабона до Владивостока». Вот чем ещё может гордиться БНБК-4

То, что делают на БНКБ, выпускают всего на нескольких предприятиях планеты – в Китае, США, Японии и теперь еще и в Беларуси. Идея строительства такого предприятия в Минской области принадлежит Президенту. А быстро возвести и открыть производство удалось благодаря личной договоренности лидеров Беларуси и Китая. 

«Единственные производители аминокислот от Лиссабона до Владивостока». Вот чем ещё может гордиться БНБК-7

Александр Биндюкевич, директор по производству БНБК:
Китай – это мировой сейчас лидер биотехнологий, который занимает в объеме биотехнологической продукции 80 % мирового объема. Благодаря дружбе наших президентов, хороших отношений, нам эти технологии удалось получить для нашего проекта. До этого времени в Беларуси аминокислоты не производились. То есть мы первые и пока единственные производители аминокислот. Единственные производители от Лиссабона до Владивостока. Больше таких производств нет.

Подробности в видео.

# Сельское хозяйство # общество

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