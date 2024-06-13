«Единственные производители аминокислот от Лиссабона до Владивостока». Вот чем ещё может гордиться БНБК

Белорусские мясные продукты – чем привлекают покупателя отечественные производители? Смотрите новую серию «Со знаком качеСТВа». Это огромное предприятие работает на белорусском рынке уже несколько лет. Национальная биотехнологическая корпорация – аналогов ей немного даже в мировом масштабе. На этой высокотехнологичной площадке зерно перерабатывают в незаменимые аминокислоты и сбалансированные комбикорма для животных.

Марина Гардович, директор департамента биотехнологического производства БНБК:

Ключевым сырьем является зерно. Это продовольственная пшеница, которая дальше путем нескольких технологических этапов превращается сначала в муку, потом в крахмал, потом в глюкозный сироп. Уже глюкозный сироп является основным сырьем для наших бактерий для производства аминокислот. Это очень важные химические соединения, которые необходимы для строительства белка. И мы получаем больше привесы, больше надои. «Это экологически чистое выращивание мяса». Как в Беларуси производят мраморную говядину – подробности здесь.

То, что делают на БНКБ, выпускают всего на нескольких предприятиях планеты – в Китае, США, Японии и теперь еще и в Беларуси. Идея строительства такого предприятия в Минской области принадлежит Президенту. А быстро возвести и открыть производство удалось благодаря личной договоренности лидеров Беларуси и Китая.