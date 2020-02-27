Чем заняться в агроусадьбе и почему туристов интересует «сельский отдых» именно в Беларуси

На проведение встречи претендовали почти 200 стран. Очевидно, что белорусский опыт в этом популярном нынче направлении оказался кстати.

Новости Беларуси. Международный форум агроэкотуризма пройдет в Минске в мае. Такое решение приняла Всемирная туристская организация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, если в 2006 у нас было чуть более 30 усадеб, то на начало 2020 года их уже без малого 3 тысячи. В 2019 году наши агороусадьбы посетили полмиллиона туристов из 70 стран мира, в том числе таких экзотических, как Мозамбик, Сенегал, Бахрейн. Причем большинство австралийцев и канадцев приехали благодаря сотрудничеству туроператоров.

На имидж играет и интернет-продвижение: в помощь путешествующим сайт AGROBOOKING. Серьезным стимулом к развитию отрасли стали важные законодательные новации последних лет.