Чем заняться в агроусадьбе и почему туристов интересует «сельский отдых» именно в Беларуси
Новости Беларуси. Международный форум агроэкотуризма пройдет в Минске в мае. Такое решение приняла Всемирная туристская организация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На проведение встречи претендовали почти 200 стран. Очевидно, что белорусский опыт в этом популярном нынче направлении оказался кстати.
Так, если в 2006 у нас было чуть более 30 усадеб, то на начало 2020 года их уже без малого 3 тысячи. В 2019 году наши агороусадьбы посетили полмиллиона туристов из 70 стран мира, в том числе таких экзотических, как Мозамбик, Сенегал, Бахрейн. Причем большинство австралийцев и канадцев приехали благодаря сотрудничеству туроператоров.
На имидж играет и интернет-продвижение: в помощь путешествующим сайт AGROBOOKING. Серьезным стимулом к развитию отрасли стали важные законодательные новации последних лет.
Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
С 11 по 13 мая этого года в Минске состоится форум под эгидой Всемирной туристской организации, посвященный теме агро- и экотуризма. Планируется присутствие Зураба Пололикашвили, генерального секретаря этой организации, и международных спикеров.
Валерия Клицунова, председатель правления БОО «Отдых в деревне»:
Нашу страну выбрали неслучайно. Я думаю, агроэкотуризм – это такой красивый образ, как Беларусь может себя позиционировать на международных рынках.
С указом по развитию сельского туризма, мое убеждение – это оставить его таким, как есть. Он работает великолепно, мы создали целую отрасль экономики, которая украшает нашу страну.
К летнему сезону агоробизнесмены готовят новинки. Одни предлагают узнать традиции своего края, другие предлагают weekend на лоне сельской природы, где можно прополоть грядки и побывать на ферме. Гастротуры, обещают, станут еще вкуснее. В планах создание агротуристических кластеров. Это еще один своеобразный драйвер для развития бизнеса на селе.