С точностью до сантиметра. Взрывотехники отряда «ЗУБР» МЧС снесли дымовую трубу в Логойском районе

Новости Беларуси. Ювелирную работу провели взрывотехники отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ювелирную работу провели взрывотехники отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Им предстояло снести дымовую трубу, расположенную на территории одного из предприятий в Логойском районе. Для обрушения понадобился один день на подготовительные и один – на взрывные работы. Чтобы избавиться от ненужной конструкции, ушло около 10 килограмм взрывчатого вещества.