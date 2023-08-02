Прямой эфир

С точностью до сантиметра. Взрывотехники отряда «ЗУБР» МЧС снесли дымовую трубу в Логойском районе

02 августа 2023 10:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ювелирную работу провели взрывотехники отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С точностью до сантиметра. Взрывотехники отряда «ЗУБР» МЧС снесли дымовую трубу в Логойском районе-1

Им предстояло снести дымовую трубу, расположенную на территории одного из предприятий в Логойском районе. Для обрушения понадобился один день на подготовительные и один – на взрывные работы. Чтобы избавиться от ненужной конструкции, ушло около 10 килограмм взрывчатого вещества.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Стоит ли преступникам давать возможность для публичного раскаяния? Отвечает психолог
02 августа 2023 10:25

Стоит ли преступникам давать возможность для публичного раскаяния? Отвечает психолог

Учитывается оригинальность. Минчанам предлагают поучаствовать в конкурсе по озеленению столицы
02 августа 2023 10:05

Учитывается оригинальность. Минчанам предлагают поучаствовать в конкурсе по озеленению столицы

В ожидании спортивного форума. Национальный аэропорт Минск принимает участников II Игр стран СНГ
02 августа 2023 08:47

В ожидании спортивного форума. Национальный аэропорт Минск принимает участников II Игр стран СНГ