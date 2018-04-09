С середины недели в Беларуси похолодает

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси ожидается тёплая погода, преимущественно без осадков.

Как сообщает Белгидромет, к середине недели немного похолодает, поскольку на территорию страны будет поступать холодный воздух со стороны Скандинавии. Тем не менее, температурный фон всё равно будет комфортным.

10 апреля в ночное время по северо-западу, в дневное преимущественно по северо-востоку пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. На остальной части республики в основном без осадков.

Ночью столбик термометра опустится до +6… +11°С, днём поднимется до +15… +21°С. По юго-западу воздух может прогреться до +24°С.

11 апреля в некоторых районах Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью ожидается +2… +8°С, днём прогнозируется +10… +15°С. В южных районах страны будет немного теплее: ночью температура воздуха составит +9… +12°С, днём ожидается +16… +20°С.

12 апреля в ночное и утреннее время в отдельных частях республики пройдут кратковременные дожди, днём преимущественно без осадков. Ночью похолодает до -2… +5°С, днём прогнозируется +10… +16°С. На южных территориях ночью ожидается +6… +10°С, днём будет до +17… +19°С.

13 апреля в Беларуси преимущественно без осадков, по юго-западу могут пройти кратковременные дожди. Ночью столбик термометра опустится до -3… +4°С, днём поднимется до +10… +16°С. В юго-западных районах ночью будет +5… +9°С, днём прогнозируется до +17… +19°С.