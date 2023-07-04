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С размахом, но аккуратно. В МВД рассказали, как белорусы встретили День Независимости

04 июля 2023 08:06
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Новости Беларуси. Масштабно, ярко и безопасно. Так прошел главный государственный праздник Беларуси. Охрану общественного порядка в День Независимости обеспечивали правоохранители и военнослужащие внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С размахом, но аккуратно. В МВД рассказали, как белорусы встретили День Независимости-1

Под усиленным контролем было более 340 мест проведения массовых мероприятий по всей стране. Как сообщили в МВД, серьезных происшествий и чрезвычайных ситуаций зафиксировано не было. Особое внимание уделяли обеспечению личной безопасности граждан, охране их имущества, дорожной обстановке. С поставленными задачами справились.

С размахом, но аккуратно. В МВД рассказали, как белорусы встретили День Независимости-4

От Минска до Витебска, от Могилева до Гродно. С размахом праздник отмечали во всех уголках. С гордостью за нашу страну, радостной улыбкой и благодарностью в сердце героям, которые отстояли нашу землю и подарили нам возможность жить в мирной, процветающей Беларуси. Люди несли цветы к монументам, возносили молитвы, пели, танцевали, наслаждаясь мгновениями и атмосферой торжества.

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Финальным аккордом праздника стал красочный фейерверк. Миллионы людей по всей стране присоединились к акции «Споем гимн вместе».

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# День Независимости # общество # Фотофакт

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