С размахом, но аккуратно. В МВД рассказали, как белорусы встретили День Независимости

Новости Беларуси. Масштабно, ярко и безопасно. Так прошел главный государственный праздник Беларуси. Охрану общественного порядка в День Независимости обеспечивали правоохранители и военнослужащие внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под усиленным контролем было более 340 мест проведения массовых мероприятий по всей стране. Как сообщили в МВД, серьезных происшествий и чрезвычайных ситуаций зафиксировано не было. Особое внимание уделяли обеспечению личной безопасности граждан, охране их имущества, дорожной обстановке. С поставленными задачами справились.

От Минска до Витебска, от Могилева до Гродно. С размахом праздник отмечали во всех уголках. С гордостью за нашу страну, радостной улыбкой и благодарностью в сердце героям, которые отстояли нашу землю и подарили нам возможность жить в мирной, процветающей Беларуси. Люди несли цветы к монументам, возносили молитвы, пели, танцевали, наслаждаясь мгновениями и атмосферой торжества.

Денис Майданов и звезды проекта «X-Фактор» – хедлайнеры праздничного концерта в Гродно

Финальным аккордом праздника стал красочный фейерверк. Миллионы людей по всей стране присоединились к акции «Споем гимн вместе».