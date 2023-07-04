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Праздник, который объединяет. Как встретили День Независимости в областях Беларуси

04 июля 2023 07:06
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Новости Беларуси. Праздник, который объединяет белорусов. Каждый населенный пункт ярко и красочно признался в любви своему Отечеству и каждый со своим особым колоритом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник, который объединяет. Как встретили День Независимости в областях Беларуси-1

Легендарная цитадель – мужество и стойкость защитников приводят в Брестскую крепость целые семьи из самых разных уголков Беларуси. В День Независимости Площадь церемониалов раскрасилась в цвета национальной символики. Поклониться подвигу и возложить цветы пришли порядка 4 000 человек. А в Свято-Николаевском гарнизонном соборе прошла молитва «За Беларусь».

Подробности в видеоматериале.

# День Независимости # общество # Виктор Пралич # Фотофакт

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