Абитуриенты готовятся сдать последний предмет по ЦТ

Новости Беларуси. Последнее испытание. Централизованное тестирование по всемирной истории готовятся сдать абитуриенты. Свои знания по предмету будут проверять более 580 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начнется экзамен ровно в 11:00. В пунктах сдачи уже начали регистрировать участников. При себе им необходимо иметь пропуск, документы и ручку. После вскрытия пакетов с материалами опоздавших в аудитории не допустят. Как и всегда, на испытании нельзя пользоваться шпаргалками, телефонами и другими гаджетами, переговариваться. За несоблюдение правил комиссия может отстранить нарушителя от экзамена.

Свои результаты абитуриенты смогут узнать на сайте Республиканского института контроля знаний. Это заключительный предмет ЦТ в основные дни. У тех, кто по уважительной причине не смог явиться на тестирование, будет возможность пройти испытание. Резервные дни предусмотрены 11, 13 и 15 июля. Зарегистрироваться можно до 6-го числа.