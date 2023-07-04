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Абитуриенты готовятся сдать последний предмет по ЦТ

04 июля 2023 07:42
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Новости Беларуси. Последнее испытание. Централизованное тестирование по всемирной истории готовятся сдать абитуриенты. Свои знания по предмету будут проверять более 580 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Абитуриенты готовятся сдать последний предмет по ЦТ-1

Начнется экзамен ровно в 11:00. В пунктах сдачи уже начали регистрировать участников. При себе им необходимо иметь пропуск, документы и ручку. После вскрытия пакетов с материалами опоздавших в аудитории не допустят. Как и всегда, на испытании нельзя пользоваться шпаргалками, телефонами и другими гаджетами, переговариваться. За несоблюдение правил комиссия может отстранить нарушителя от экзамена.

Свои результаты абитуриенты смогут узнать на сайте Республиканского института контроля знаний. Это заключительный предмет ЦТ в основные дни. У тех, кто по уважительной причине не смог явиться на тестирование, будет возможность пройти испытание. Резервные дни предусмотрены 11, 13 и 15 июля. Зарегистрироваться можно до 6-го числа.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Фотофакт

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