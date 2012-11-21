Прямой эфир

С производственным травматизмом на предприятиях сообща будут бороться профсоюзы и прокуратура Минска

21 ноября 2012 17:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Эффективность в квадрате. С производственным травматизмом на предприятиях теперь сообща будут бороться профсоюзы и столичная прокуратура. Соглашение о взаимодействии 21 ноября подписали в Минске.

Общий план действий включает рейды и проверки на заводах и предприятиях. Кроме того, если есть факты нарушения трудового законодательства, горожане могут обратиться в прокуратуру, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Хмарук, прокурор Минска:
Это скажется и на каждом человеке, потому что мы понимаем, что вместе с профсоюзами наши результаты, конечно, будут весомее, нежели бы мы действовали по одиночке.  

Николай Белановский, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов:
Основная задача соглашения – это объединить усилия, чтобы мы в нашей республике, правовом демократическом государстве, более эффективно реализовывали право человека на достойный труд, на достойное возмещение этого труда (заработную плату), чтобы все наши работники здоровыми возвращались домой.

# общество # Трудовые отношения # Николай Белановский # Минское городское объединение организаций профсоюзов # Сергей Хмарук

Другие новости рубрики

Все новости
Новый культурно-развлекательный комплекс в Горках закрылся на ремонт, не успев начать работу
21 ноября 2012 17:13

Новый культурно-развлекательный комплекс в Горках закрылся на ремонт, не успев начать работу

Туман в Беларуси: множественные ДТП, работа строителей на ощупь и пробуждение впервые за 30 лет в ноября сон-травы
21 ноября 2012 16:16

Туман в Беларуси: множественные ДТП, работа строителей на ощупь и пробуждение впервые за 30 лет в ноября сон-травы

ЖЭС или Товарищество собственников: какой выбор лучше сделать, чтобы не попасть впросак
21 ноября 2012 15:35

ЖЭС или Товарищество собственников: какой выбор лучше сделать, чтобы не попасть впросак