Новый культурно-развлекательный комплекс в Горках закрылся на ремонт, не успев начать работу

Новости Беларуси. Природные катаклизмы или ошибка проектировщиков? Новый культурно-развлекательный комплекс в Горках, не успев начать работу, уже закрыт на ремонт.

Новый культурно-развлекательный комплекс в Горках не прошел испытания погодой. Вода начала просачиваться в помещение сразу же после первого сильного ливня. Не успев открыться, амфитеатр пришлось закрыть на ремонт.

Виктор Беляев, начальник отдела архитектуры и строительства Горецкого райисполкома:

Нормативные сроки строительства – 27,5 месяцев. Его построили за 9. И все моменты нельзя было учесть при строительстве и проектировании. И сейчас обнаружилась течь.

Ведутся работы по сооружению дополнительного дренажа, чтобы устранить доступ воды на нижние этажи здания.

Кто же виновен в том, что новый комплекс после открытия опять закрыли на ремонт и за чей счет будет все отремонтировано. На эти вопросы пока ответов нет.

Игорь Клишо, и.о. директора КУП «Могилевское областное управление капитального строительства»:

Комплекс недочетов: тут и проектный институт немного ошибся, и подрядчик некачественно выполнил работу. Тут надо в комплексе рассматривать все, что мы сейчас имеем.

Мы уже определили мероприятия, по которым нужно работать, чтобы устранить это все. Мы сейчас отработаем.

Свою оценку происходящему дали и жители Горок. Говорят, больно смотреть, как амфитеатр из главной площадки «Дожинок-2012» опять превратился в стройплощадку.

Жители Горок:

Наверное, плохо была положена изоляция. Не так, как надо. Здесь все-таки близко грунтовые воды. По-видимому, все началось с геологоразведки.

Разрыли, доделывают. Сделают, думаю, нормально. Правда, сразу не сделали. Это тоже, как говорится, не очень хорошо.

Озеро, где, видимо, неустойчивый грунт. Поэтому и нарушения определенные.

Строители обещают, что все работы на объекте закончат уже к концу этого месяца. В декабре после своего уже второго открытия комплекс заработает в полную силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.