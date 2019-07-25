С принятием «закона об отсрочках» в Беларуси меняется формат магистратуры

Новости Беларуси. В Беларуси с 2019 года меняется формат магистратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сути, из двух образовательных программ – практико- и научно-ориентированной – остаётся только последняя.

В Министерстве образования подчёркивают, что теперь в магистратуре, на второй ступени высшего образования будут готовить тех, кто реально занимается научными исследованиями.

Предполагается, что такие магистранты продолжат обучение в аспирантуре и в будущем займутся инновационной деятельностью.

Сергей Касперович, начальник Главного управления профобразования Министерства образования Беларуси: Здесь есть у молодёжи, у выпускников первой ступени, понимание, что научная магистратура, новый формат – для тех, кто хочет этим заниматься, а не для того, чтобы просто продолжить приятный процесс нахождения в числе студентов. Да, это самый счастливый период в жизни, но не надо ж его растягивать до бесконечности .

По прогнозам более половины парней, поступивших в этом году в магистратуру, будет признана негодной к службе в армии по здоровью.

«Закон об отсрочках». Что изменится и когда вступает в силу?

Таким образом, «закон об отсрочках» может затронуть около 700 человек из числа магистрантов-бюджетников. При этом у них остаётся возможность служить в резерве, на время службы парней переведут на индивидуальный план работы. Или человек может уйти в отпуск для службы в армии, а вернувшись продолжить обучение.

Игорь Марзалюк: И магистратуру, и аспирантуру используют только для того, чтобы откосить