Важно снова и снова это обсуждать. В Минске прошла Международная конференция к 75-летию трагедии в Хатыни

Новости Беларуси. Хатынь навсегда. Международная конференция к 75-летию хатынской трагедии прошла в Минске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Представители 5 стран – Беларуси, России, Украины, Польши и Германии – еще раз обратились к страшным событиям. Кажется, о том, как уничтожали маленькую деревню Логойского района, многое известно. И все-таки – вопросов много. И самое главное, как смогли люди допустить такую ​​дикую нечеловечность. Она повторилась еще в сотнях историй сожженных деревень в центре Европы, в середине 20 века.

Мориц Килгер, содиректор фонда «Память, ответственность и будущее», Германия:

Для меня, как для немца, очень важно снова и снова это обсуждать. Так как некоторые темы, например, уничтожение деревень теряются на фоне Холокоста и других преступлений вермахта. Наша задача – поднять эти темы и вступить в диалог с другими странами.

Мартин Гузе, социальный педагог, Германия:

Сегодня в Германии самые успешные проекты, как правило, реализуются общественными организациями, в которых работают студенты и школьники. Это и хорошо, молодежь не должна узнавать историю по учебникам. Должна быть возможность взять какие-то документы, пообщаться со свидетелями. От нас требуется предоставить такую возможность.

Анжелика Аношко, председатель правления международного общественного объединения «Взаимопонимание», Беларусь:

Общие ценности можно разглядеть только обсуждая ситуацию вместе, в процессе споров, в процессе дискуссий. Именно для сегодняшнего мероприятия мы выбрали такой формат. Дискуссии, в которых будут участвовать люди из разных социальных групп, с разным уровнем образования, из разных поколений.