«Лишняя хромосома добра и любви». Как в Беларуси отметили Международный день человека с синдромом Дауна

Новости Беларуси. С лишней хромосомой, но не лишние в жизни. 21 марта отмечается Международный день человека с синдромом Дауна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генетический сбой врачи уже давно признали не болезнью и не приговором, а лишь особенностью. В Беларуси, по статистике, патологию диагностируют у одного из семисот новорожденных. В других странах рождается примерно такое же количество уникальных малышей.

Екатерина Филонец, председатель РСБОО «Даун Синдром. Инклюзия»: Конечно, синдром – это специфика, особенность. Как я говорю: лишняя хромосома добра и любви появляется, не более того. То есть какие-то мифы, что дети необучаемые, что они неадекватные, агрессивные – это, конечно, всё ложь.

Екатерина Липина:

Мы еще маленькие. Но, несмотря на это, мы уже многое умеем. Мы уже начинаем разговаривать, начинаем топать с мамой за ручку.

Самое главное – не слушать никого. Материнское сердце подскажет. Это твой ребеночек, твой долгожданный. Мы Петеньку очень-очень долго ждали.

Безусловно, у всех «солнечных» детей разные характеры и разные способности. Но, несмотря на все предрассудки, ребята добиваются успехов в спорте, искусстве и бизнесе.